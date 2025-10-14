Operazione antidroga: un arresto 

Un 38enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato di Carbonia dopo una serie di segnalazioni. A finire in manette è stato Alessandro Puddu. L’uomo è stato fermato nella frazione di Bacu Abis. Stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine il 38enne era in piazza Santa Barbara in compagnia di un gruppo di ragazzi. Quando sono arrivati gli agenti ha tentato di allontanarsi. Non ce l’ha fatta. È stato fermato e in seguito è stata eseguita una perquisizione. Gli agenti hanno recuperato 85 grammi di marijuana, una pianta di cannabis e mezzo grammo di cocaina.

L’uomo è stato quindi fermato. Il Gip ha convalidato l’arresto ma Alessandro Puddu non potrà allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 7 del mattino. (a. s.)

