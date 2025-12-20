Operazione antidroga: un arresto 

I controlli antidroga nell’ambito di una vasta operazione della polizia in diverse province hanno portato in città a un arresto e a una denuncia. L’attività svolta dalla Squadra mobile della questura, guidata da Fortunato Marazzita, ha coinvolto la provincia e anche le aree del centro storico cittadino, spesso teatro di episodi di microcriminalità. Sono state identificate 225 persone, di cui 43 straniere e 78 minorenni.

Le numerose perquisizioni effettuate hanno permesso di rinvenire e sequestrare circa un chilo di cocaina, 2 chili di cannabinoidi e 100 grammi di droghe sintetiche del tipo Mdma. Una persona è stata arrestata in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti, un’altra è stata denunciata a piede libero mentre altre due hanno avuto sanzioni amministrative. Nel corso dell’attività sono stati anche sequestrati 21 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’operazione a livello nazionale ha registrato 384 arresti e 655 denunce con il sequestro di circa 1.400 chili di droga. Sono state identificate 95.164 persone di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di cosiddetta “mala-movida”, su un migliaio delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.

