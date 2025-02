Operazione antidroga nelle scuole 

Ieri mattina le forze dell’ordine hanno intensificato il controllo nelle scuole cittadine con una serie di operazioni mirate alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. L’intervento ha visto la partecipazione della polizia, con la collaborazione del reparto cinofili della polpen per ispezionare diversi istituti scolastici della città. I cani addestrati, esperti nel rilevamento di droghe, hanno effettuato perquisizioni in alcune aree delle scuole, tra cui corridoi, aule e spazi comuni. L’operazione, che si è svolta in modo discreto e senza allarmare gli studenti, aveva l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica e dissuadere il traffico di sostanze stupefacenti nei luoghi frequentati dai giovani. I controlli sono parte di una strategia più ampia per contrastare il fenomeno della droga tra i giovani e garantire ambienti scolastici sicuri.

Nonostante il controllo non abbia portato a significativi ritrovamenti di sostanze, la presenza delle forze dell’ordine e dei cani cinofili ha avuto un effetto deterrente, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la consapevolezza tra gli studenti e il personale scolastico. L’operazione, infatti, ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio continuo e di una collaborazione costante tra le scuole e le forze dell’ordine.

