Carbonia.
08 gennaio 2026 alle 00:26

Operazione all’alba, 7 persone in arresto per l’ondata di furti 

Blitz dei carabinieri della stazione nel campo rom di Caput Acquas 

Supermercati e negozi vari saccheggiati, auto rubate dai rivenditori e poi date alle fiamme dopo il colpo: una lunga serie di furti che ha messo in apprensione i cittadini di numerosi centri del Sulcis Iglesiente e del Sassarese. Tutta opera di un gruppo di persone sulle cui tracce, dal 2023, lavoravano senza sosta i carabinieri della stazione di Carbonia, con il supporto dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile. Un’indagine minuziosa che, all’alba di ieri, ha permesso di stringere il cerchio intorno a quella che è stata definita una vera e propria associazione a delinquere e ha portato a sette arresti e a quattro denunce.

Il blitz

Erano circa le sei del mattino quando è scattata l’operazione che, accanto ai carabinieri della Compagnia di Carbonia, ha visto impegnati i militari della Compagnia di Alghero, dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, dei Cinofili CC e di un
elicottero dell’11esimo Nec di Elmas. Il blitz si è concentrato nel campo rom di Caput Acquas e in diverse abitazioni della città: cinque le persone finite in carcere tra Uta e Bancali poiché il gip, dato l’allarme sociale e il pericolo per la sicurezza pubblica derivante dai numerosi furti commessi, ha ritenuto necessario disporre l'emissione della misura cautelare: sono Jackson, Alex e Slapko Adzovic (di 24, 23 e 34 anni), Dejane Hadzovic di 25 anni e Brendon Saferovic di 29 anni. In arresto anche Bronzo Ametovic di 42 anni per il quale sono stati disposti i domiciliari e Riccardo Camboni, 24 anni, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione in caserma. Gli avvocati che li difendono sono Maurizio Musu, Michela Zanda e Michele Satta. Altri quattro giovani sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di avere, a vario titolo, cooperato nel ruolo di “basista” o “ricettatore”.

L’indagine

L’allarme per la lunga serie di furti – complessivamente 36 – era iniziato nei primi mesi del 2023. Tra i furti a Carbonia quelli all’Iper Pan, alla concessionaria Lai di automobili, alla stazione di servizio sulla Sp2, al negozio Asso Ricambi, al Vista Store e poi in diverse altre attività di Alghero, Iglesias e del Sulcis, tra cui il colpo al bar Il Pescatore di Matzaccara, frazione di San Giovanni Suergiu. Tra i furti anche quello di un’auto della Polizia penitenziaria in sosta a Cagliari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il modus operandi prevedeva l'utilizzo di auto rubate sul momento e il loro successivo incendio per cancellare ogni traccia a loro riconducibile. Preziose sono state le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che, nonostante i tentativi di manomissione con mazze e bastoni, hanno permesso di ricostruire i movimenti e di confermare l’abitudine di celare l'identità con guanti e travisamenti vari. Le attività di indagine, sviluppate prima con il metodo tradizionale e poi con indispensabili accorgimenti tecnico-scientifici, hanno consentito di acquisire indizi circa l’esistenza di una associazione a delinquere (contestata ai cinque finiti in carcere) finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. Secondo gli investigatori, ai vertici di questa presunta organizzazione c’erano i soggetti di etnia rom, domiciliati nel campo nomadi di Caput d’Acquas, presumibilmente aiutati da altre persone della zona. Per questo si è rivelata particolarmente preziosa la capillare presenza dell'Arma sul territorio, «per la raccolta delle prove -si legge in una nota – ma, anche, per scongiurare e prevenire numerosi e analoghi fatti delittuosi che, potenzialmente, sarebbero potuti degenerare anche in fatti più gravi».

