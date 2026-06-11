Operatrice sanitaria disoccupata salva la zia colpita da ictus 

Se non ci fosse stata lei, sarebbe finita in tragedia. Ma il suo sangue freddo e la sua prontezza di riflessi le hanno consentito di salvare la vita alla zia. Anche se Anna Rita Artizzu, Oss con anni di esperienza, la sua professione non riesce nemmeno a svolgerla. Attualmente infatti è disoccupata: dopo aver lavorato in ospedale, il suo contratto è stato interrotto. «Con la motivazione burocratica della “mancanza di posti vacanti” in pianta organica, nonostante abbia accumulato tutti i requisiti di legge per essere stabilizzata», dice.

Tutto è successo qualche giorno fa. Alle 7,30 di una mattina qualunque, la zia di Anna Artizzu, che abita nell’appartamento accanto a quello della Oss, si sente male per un improvviso ictus ischemico acuto. «L’ improvvisa perdita di forze sul lato sinistro del corpo» racconta Artizzu, «la fa cadere a terra, causandole anche una dolorosa frattura al malleolo della caviglia». A trovarla è il marito che, colto dal panico e pensando a un semplice svenimento, chiama la nipote per farsi aiutare a rimetterla in piedi e metterla a letto. «Un errore dettato ovviamente dall'ignoranza medica che avrebbe fatto perdere ore cruciali, con conseguenze cerebrali devastanti o fatali». Ma Anna Artizzu capisce tutto subito grazie al suo istinto da ex soccorritrice del 118 e alla sua formazione da Oss. «Appena sono entrata nell’appartamento» aggiunge, «ho capito subito che la caduta è l'effetto e non la causa. Ho notato subito i segni neurologici e ho bloccato categoricamente mio zio impedendogli di muovere mia zia. Poi ho chiamato il 112 pretendendo un codice rosso per sospetto ictus».

Così grazie alla tempestività della nipote la paziente arriva in tempo utile in ospedale dove viene sottoposta a una trombectomia meccanica d'urgenza, una delicata procedura endovascolare per liberare l'arteria cerebrale media ostruita dal trombo. Dopo un paio di giorni viene poi dimessa dall’ospedale.La gioia per avere salvato la zia «è tantissima. In questi casi l’importante è agire tempestivamente». Resta l’amarezza per non poter mettersi a disposizione per salvare altre vite, perché adesso è senza lavoro.

Se mia moglie torna a casa sulle sue gambe» dice il marito della donna, «lo dobbiamo solo alla prontezza e alle qualifiche di Anna. Fa rabbia pensare che i nostri ospedali siano costantemente in affanno per la carenza di personale e poi professionisti formati, capaci e pronti a salvare vite come mia nipote, vengano lasciati a casa dalla burocrazia. La competenza non scade come un contratto».Una storia che riaccende i riflettori sul precariato e sulle stabilizzazioni bloccate nella sanità pubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA