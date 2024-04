Operatori turistici a lezione di marketing  

Gli operatori turistici di Muravera a lezione di comunicazione e promozione del territorio. Il corso è organizzato dal Comune e si svolgerà a maggio (quattro moduli per un totale di 20 ore) nell’aula consiliare Piero Loddo. «È una preziosa opportunità – sottolinea Matteo Plaisant, assessore al Turismo di Muravera e promotore dell’iniziativa - per arricchire le competenze e migliorare la qualità dei servizi offerti nel settore turistico. Ci auguriamo che i partecipanti possano trarre il massimo beneficio contribuendo così a valorizzare e promuovere al meglio il nostro meraviglioso territorio».

La prima lezione è in programma il 6 maggio e si parlerà dei principi del marketing di destinazione. Si prosegue il 7 (concetto di branding) e l’8 (tecniche di marketing operativo). Il 13 maggio giornata conclusiva: gli operatori turistici impareranno a sviluppare un piano di marketing completo e personalizzato per la propria struttura ricettiva o comunque per la loro attività. Il corso di formazione è organizzato da PrimaIdea ed è a cura del docente Maurizio Orgiana. Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo disponibile sul portale muraverawelcome.eu. (g. a.)

