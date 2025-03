Operatori turistici a corto di personale 

L’arrivo di una nuova estate ogliastrina non placa le vecchie polemiche. Da una parte gli imprenditori del settore turistico che faticano a trovare personale qualificato, dall’altra gli stagionali che lamentano condizioni di lavoro non idonee. In mezzo un’ondata di villeggianti che, si prevede, sono pronti a riversarsi sulle coste e nelle località dell’interno che offrono pacchetti mirati sul turismo sostenibile. «La solita situazione di ogni anno: ci si accontenta, ammesso si trovino figure professionali». Fabrizio Palmas è il proprietario dell’Hakuna Matata, ristorante con annesso stabilimento balneare sulla spiaggia di Orrì. «Le criticità sono quelle di ogni anno», aggiunge l’operatore turistico di Tortolì. Emergono anche sul reclutamento di figure da integrare negli staff delle motonavi che organizzano le escursioni sulla costa di Baunei: è corsa contro il tempo per non farsi trovare impreparati.

Criticità elevate

Prima la pandemia, poi il reddito di cittadinanza gli argomenti impugnati da chi assume. Precarietà, turni sfinenti, straordinari non pagati quelli ribattuti da chi rifiuta l’offerta. Ma in linea di massima non si trovano più lavoratori stagionali, un fenomeno che sembra esser stato inghiottito dal cambiamento avvenuto con la pandemia. «C’è sempre grossa difficoltà. La prima domanda che ci facciamo - racconta Lorenzo Lobina, titolare dello stabilimento La Rosa dei venti sul lungomare di Museddu (Cardedu) - non è “come andrà la stagione”, bensì “cosa succederà con il personale”. È il problema più importante». Dalla manovalanza ai capi reparto, tutte figure professionali ricercate dall’attività: «Stiamo cercando un cuoco, un caposala. Figure specializzate che, però, non si trovano. Eppure - si rammarica Lobina - almeno cinque mesi di lavoro sono garantiti nel rispetto dei contratti nazionali».

Lavoratori esterni

Al Mec Puddu’s e all’Hen bar hanno quasi ultimato lo staff. «Ma ci siamo dovuti rivolgere come negli ultimi anni a risorse umane che provengono da altre regioni. Difficoltoso è stato soprattutto trovare il ruolo di barman o barlady o collaboratori per la figura di aiuto pizzaiolo. Mancano figure con esperienza e preparazione specifica», ammette Ivan Puddu, titolare delle strutture di Santa Maria Navarrese, che offre la sua ricetta per provare a invertire la tendenza: «Servono sgravi per le aziende che fanno formazione nella loro organizzazione. Corsi universitari post diploma per ottenere certificati di qualità professionali: barman-barlady, pizzaioli, addetti alla cucina e manager della ristorazione, analisi dei costi e organizzazione. Insomma qualità nella professionalizzazione delle figure dirigenziali».