Operatori socio sanitari, la protesta si inasprisce L’Aou: «Dialogo aperto»  

Dal 23 febbraio dormono in una tenda sotto la sede dell’assessorato regionale alla Sanità, ma ieri mattina in corteo, con la divisa bianca e la mascherina, al grido di «questa mobilitazione è per la stabilizzazione», i 37 operatori socio sanitari, precari del Policlinico di Monserrato, si sono spostati verso l’ospedale San Giovanni di Dio per chiedere il rinnovo dei loro contratti ormai scaduti.«Siamo stanchi di sentire promesse, vogliamo la dignità di pazienti e lavoratori», affermano Silvia Orefice e Desiderio Mallus, i portavoce del presidio, «non ci arrendiamo e continuiamo a combattere per il diritto al lavoro, non siamo usa e getta, siamo persone».

L’Aou ha però le mani legate e non può – al momento – fare ulteriori assunzioni. «L’Azienda ospedaliero universitaria è vicina agli oss ed è molto sensibile alla problematica», fanno sapere dalla direzione e ricordano che: «il 7 marzo è stata pubblicata una delibera per l’avvio delle procedure di stabilizzazione».

