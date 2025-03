Operatori socio-sanitari in rivolta 

Le proteste degli Operatori socio-sanitari contro i “progetti sperimentali dei cantieri sanitari” voluti dall'assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, montano anche nell’Oristanese. A scendere in campo sono i 176 Oss inseriti nella graduatoria di merito del concorso Ares 2022, concluso a giugno 2024. Le accuse all’esponente della Giunta Todde sono precise.

L’accusa

«In campagna elettorale difendevano i diritti degli idonei del concorso e si chiedeva lo scorrimento delle graduatorie - afferma Paola Schirra, di Ghilarza - ora invece si inventano questi cantieri con l’obiettivo di tamponare un buco enorme, con una misura extra, che in pratica ha assunto carattere di urgenza».

Gli operatori lamentano come la loro figura professionale, che manca in tutte le strutture e nonostante il fabbisogno delle aziende prevedesse l'immediata assunzione di quasi tutti gli idonei, è stata di fatto superata.

Il caso dell’Asl 5

«La realtà che stiamo vivendo – rincara la dose Stefania Muscas, di Paulilatino - conferma quanto temevamo fin dall'inizio: i cantieri sono in conflitto con le chiamate dalle graduatorie, creando malcontento e altro precariato. Ci chiediamo il motivo del blocco dello scorrimento della nostra graduatoria, ma la risposta è chiara. L’Asl 5 ha chiesto 26 unità, 16 facenti parte della graduatoria e il restante con i requisiti del bando proposto dall’assessora Manca. La conseguenza è che stanno partendo i ricorsi al Tar contro i cantieri ritenuti illegali, poiché per legge non possono coesistere due graduatorie uguali per la stessa figura professionale».

La richiesta

Gli Oss chiedono che si riparta innanzitutto dallo scorrimento della graduatoria, per proporre poi che la stessa (in scadenza nel 2026), venga prorogata per altri due anni in quanto i cantieri partiranno e gli assunti avranno un contratto di otto mesi non rinnovabili. E proprio questo è un’ altro aspetto di contestazione. «Queste misure – evidenziano Schirra e Muscas, portavoce dei 176 Oss- non vengono viste bene nemmeno all'interno dei reparti stessi, proprio perché ogni 8 mesi si deve riformare il personale per poi cambiarlo. La formazione richiede tempo, come si dovrà fare con i cantieri, mentre il personale idoneo in graduatoria potrebbe essere assunto a tempo indeterminato. Quindi prima bisogna scorrere la graduatoria poi fare tutto il resto. Con la grande carenza di Oss c'è posto per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA