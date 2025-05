Operatori sanitari in rivolta: «Assumeteci» 

Non arretra di un millimetro la battaglia degli idonei al concorso per Operatori Socio Sanitari Ares bandito nel 2022 e terminato solamente lo scorso anno.

A salire sulle barricate gli ultimi 165 candidati di Nuoro e provincia, che da tempo aspettano una chiamata dall’Asl 3: «In questo periodo di campagna elettorale, a oltre due mesi dall'incontro con l'assessora al Lavoro Manca e l’ex dg Cannas, è deludente constatare che tutto ciò che è stato detto sulla stampa, in TV e sui social non corrisponda alla verità», tuonano gli idonei.

Secondo gli Oss, infatti «la graduatoria Asl 3 è ferma da febbraio, fatta eccezione per la chiamata di quattro riserve che ancora non erano assunte nonostante avessero la precedenza».

Ma a destare preoccupazione è il progetto dei Cantieri Sanitari, promosso dall’assessora Manca: «Se ne parla come un deterrente alla disoccupazione, peccato che ostacoli lo scorrimento delle graduatorie derivanti dal nostro regolare concorso pubblico». Ma per gli Oss le criticità sarebbero più ampie: «L’assessora Manca - aggiungono - dovrebbe spiegarci cosa intende per “supporto” visto che all'Asl 3 ci risulta inserito in organico proprio il personale dei cantieri, con contratti da 36 ore settimanali, operando su tutti i turni comprese le notti». (g. i. o.)

