Operatori sanitari: 28 stabilizzazioni 

Sono ventotto gli operatori socio sanitari stabilizzati che hanno preso servizio ieri all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-Monserrato. Stanno inoltre proseguendo le procedure di stabilizzazione per venticinque infermieri: undici sono già stabilizzati, a questi se ne aggiungeranno altri quattordici grazie alla pubblicazione di un nuovo bando. Ne dà notizia la direzione aziendale dell'Aou, facendo presente che rimangono in servizio quattordici collaboratori professionali infermieri per garantire la continuità assistenziale.

La notizia delle stabilizzazioni segue quella della conquista, al Policlinico “Duilio Casula”, di due su tre Bollini rosa della fondazione Onda. Premiano gli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne.

