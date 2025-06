Operatori nautici, aperte le manifestazioni d’interesse  

Pubblicato ufficialmente il bando rivolto agli operatori nautici che quest’anno, tramite un algoritmo, disciplinerà gli accessi nelle spiagge della costa baunese. Nel sito web del Comune si trova la documentazione necessaria per partecipare all’assegnazione delle quote. L’intenzione è quella di raccogliere “manifestazioni di interesse” da parte degli operatori nautici interessati a trasporto e sbarco di visitatori nelle spiagge di Cala Gabbiani (numero chiuso 300 bagnanti), Cala Mariolu (700), Cala Biriala (300), Cala Sisine (1800) e Cala Luna (900), mediante l’accreditamento ad un sistema. Per quanto riguarda Cala Luna il bando chiarisce che «il numero chiuso fissato a 900 bagnanti contemporaneamente potrà essere limitato a 450 unità qualora il Comune di Dorgali adotti una propria piattaforma di prenotazione di 450 unità». E poi il bando chiarisce: «Il sistema costituirà titolo esclusivo per accedere alle spiagge della costa di Baunei e consentirà agli operatori di accedere alle quote previste allocate in base alle disponibilità e nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti, sulla base della tipologia di imbarcazione e fasce orarie massime di permanenza prestabilite». (gm.p.)

