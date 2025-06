Operatori a confronto sul turismo 

Si intitola “Ospitalità integrata”, l’incontro promosso da Confapi Sardegna, in programma giovedì, all’Istituto comprensivo. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, rappresenta un nuovo passo nel percorso già avviato dall’associazione per favorire il dialogo tra le strutture alberghiere ed extralberghiere. Lo slogan scelto “Nessuno cresce da solo nel turismo. Facciamolo insieme”, racchiude lo spirito dell’incontro: creare sinergie tra operatori del settore per affrontare insieme le sfide e cogliere le opportunità del mercato turistico. A moderare i lavori sarà Graziella Schintu, responsabile Confapi Oristano. Interverranno il sindaco Andrea Abis, la presidente di Confapi Sardegna, Marta Musso, l’albergatore e consigliere Confapi Oristano, Carlo Picconi, il presidente dell’Unione Turismo Confapi Sardegna, Mimmo Moro, e Sergio Lombardi, presidente dell’Osservatorio sul turismo dell’Ordine dei commercialisti di Roma, che affronterà il tema di regole e vantaggi per chi opera nell’accoglienza. (m. g. )

