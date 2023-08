Operatore socio-sanitario salva bagnante a San Teodoro 

Una vita salvata grazie al lavoro di squadra e tanta professionalità. È il racconto che emerge dal soccorso prestato nella mattinata di ieri, ad una bagnante 82 enne, sulla spiaggia di Lu Impostu. La turista, colta da un malorei n acqua, è stata prontamente soccorsa dal bagnino dello stabilimento i Monelli, Federico Meloni. Una volta a riva, le manovre di rianimazione.

Ad accorrere Salvatore Congiu, di Oliena, operatore per gli accessi in spiaggia e oss qualificato, insieme al titolare dello stabilimento Alessandro Andreosi e al collega Cristian De Gaudenzi. Con un defibrillatore hanno tenuto in vita la donna che, dopo l'intervento del 118, è stata ricoverata al Giovanni Paolo II di Olbia.