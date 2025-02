Operatore marino: «Ho intravisto una foca monaca» 

L’acqua cristallina di Cala Brandinchi, una delle perle di San Teodoro, ha regalato un incontro straordinario a Simone Malavasi, operatore marino di lunga esperienza. Lunedì mattina, poco prima delle 8, mentre si trovava in spiaggia, qualcosa ha catturato il suo sguardo: «Sono sicuro al 100% di aver visto una foca monaca», racconta con emozione.

Abituato a nuotare tra delfini e altre meraviglie del mare, Malavasi si è trovato di fronte a un mammifero insolito per queste acque. A circa 150 metri dalla riva, secondo il suo racconto, l’animale affiorava ripetutamente, immergendosi e riemergendo come in un gioco. «Sembrava interagire con me. Mi guardava, spariva e poi riappariva più distante. Come se volesse dirmi "ti ho visto anch’io”, aggiunge. Per immortalare il momento, Malavasi ha registrato un video, anche se la distanza e il rapido movimento dell’animale non hanno permesso di ottenere un’immagine nitida. «Non sono riuscito a riprenderla bene, ma so cosa ho visto», afferma con convinzione. L’avvistamento di una foca in Sardegna è raro, ma non impossibile. Si tratta probabilmente di una foca monaca mediterranea, specie un tempo diffusa sulle coste dell’Isola e oggi a rischio di estinzione. Negli ultimi anni alcuni esemplari sono stati segnalati nelle acque sarde, un segnale di speranza per il ritorno di questi magnifici animali nel loro habitat naturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA