Operato Belotti, stop per Gaetano 

Inizia il countdown per il ritorno in campo. Ieri mattina, nella clinica Villa Toniolo di Bologna, Andrea Belotti è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato nel corso della gara con l’Inter. Operazione – fa sapere il Cagliari – perfettamente riuscita.

“L’operazione è andata bene, il primo mattoncino è stato messo ed adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire”, scrive Belotti su Instagram, “è stato fondamentale per me sentire il vostro affetto; ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, ringrazio il Cagliaricalcio e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nella quali ho giocato per avermi dedicato un augurio”.

L’allenamento

Dal centro sportivo di Assemini cattive notizie per Fabio Pisacane. Perché a Udine potrebbe non esserci Gianluca Gaetano. Ieri mattina, il tecnico ha diretto una seduta iniziata in palestra e proseguita in campo. Lavoro personalizzato per Pintus, Radunovic e Zappa, affaticamento muscolare per Gaetano (flessori coscia sinistra) e Rodríguez (retto femorale coscia sinistra). Il trequartista napoletano non sembra in grado di poter recuperare in vista di Udine. Oggi nuovo allenamento al mattino. (e.p.)

