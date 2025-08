Operato a Roma il bimbo intossicato dal botulino: «Tracheostomia riuscita» 

È stato operato ieri il bambino di 11 anni che dopo aver mangiato salsa guacamole contaminata da botulino alla Fiesta Latina, svoltasi tra il 22 e il 25 luglio in via Caracalla, è stato prima ricoverato al Brotzu e poi trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma.

Il piccolo ha subito un intervento di tracheostomia, una procedura chirurgica che crea un'apertura nella trachea, facilitando la respirazione e la rimozione delle secrezioni. Il lungo periodo trascorso intubato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica, con la respirazione meccanica, rischiava infatti di favorire infezioni e rendere difficoltosa l’alimentazione. Per questo motivo i medici hanno deciso di effettuare l’operazione, che si è svolta senza alcuna complicazione. L'undicenne resta sedato farmacologicamente, le sue condizioni sono stazionarie.

Da subito il suo caso era apparso uno dei più gravi tra gli otto verificatisi dopo la partecipazione allo sfortunato evento. Intanto, dopo le tre dimissioni annunciate lunedì, al Brotzu anche il quarto e ultimo paziente ricoverato nel reparto di Neurologia per l’ingestione della salsa guacamole contaminata ha ricevuto l’ok per tornare a casa, dopo essersi ristabilito. Alle prese con il botulino, oltre all’undicenne, restano quindi tre pazienti, tutti al momento in Rianimazione. Al Brotzu è ancora grave una donna di 38 anni, le cui condizioni non migliorano ma fortunatamente neanche peggiorano. Sono stabili anche i due ricoverati al Policlinico di Monserrato: una ragazzina di 14 anni, che risulta cosciente, e una donna di 62 ancora intubata.

