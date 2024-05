Operativo il ritiro passaporti nell’ufficio postale del paese 

Anche nell'ufficio postale di Musei, come in altri comuni della Provincia, è entrato in funzione il servizio di rilascio passaporti.

Niente lunghi viaggi dunque in Questura a Cagliari per avere il documento di espatrio. Il nuovo servizio fa parte del Progetto Plus di Poste italiane. E fra qualche settimana, sempre a Musei, saranno operativi altri due servizi. Si tratta del rilascio di certificati anagrafici e dello Stato di famiglia.

Per il sindaco, Sasha Sais, «Si tratta di una notizia molto importante. Ci saranno ulteriori servizi per la comunità e per quelle vicine grazie all'attenzione che Poste italiane riserva agli uffici dei piccoli Comuni come il nostro». (p. cab.)

