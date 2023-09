Operativo il progetto per aiutare i rom a fare la differenziata 

Insegnare gli abitanti del campo rom a fare la raccolta differenziata, educandoli a tenere comportamenti corretti e conformi alle regole nei confronti dell'ambiente circostante. È l’obiettivo del Comune che ha deciso di dare il via a un progetto sperimentale finalizzato proprio a migliorare la gestione dei rifiuti. Verranno installati i mastelli per la differenziata e nei primi tempi la comunità rom verrà aiutata dagli operatori della Gesenu a differenziare l’immondezza. «Il Comune di Monserrato in accordo con la ditta - afferma l’assessora all’ambiente Paola Piroddi - dopo ben due bonifiche nel giro di pochi mesi, ha deciso di intervenire energicamente al ripristino delle più elementari norme di igiene e decoro, sensibilizzando la popolazione per affrontare una situazione che è diventata insostenibile sia per le condizioni igienico sanitarie sia perché impedisce la realizzazione altri interventi».

L’area interessata dal progetto si trova vicino a via dell’Aeronautica, comunemente chiamata “Comparto 8”, che ospita diverse attività e qui da alcuni anni vivono nove famiglie di origine rom per un totale di quarantuno persone.

«Abbiamo spiegato alle famiglie cosa andremo a fare, si sono mostrate collaborative. È un progetto sperimentale, l’augurio è che prenda piede», evidenzia Piroddi.

«Ci sono diversi interventi programmati dal nostro settore che interessano questa zona, per questo è necessario tenere l’area di cantiere libera dai rifiuti ed è necessario eseguire la raccolta differenziata in maniera ordinata», aggiunge, invece, l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. (fr. me.)

