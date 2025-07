Operativo il nuovo centro giovani “La veranda” 

Inaugurato sabato sera a Macomer con grande partecipazione il nuovo centro giovani intergenerazionale denominato “La veranda”. Lo spazio è costruito dagli stessi giovani per ricreare il senso di comunità. L’obiettivo è di contrastare la disoccupazione, lo spopolamento e la devianza giovanile. È il frutto di un percorso collettivo nato nel 2018 e costruito grazie all’impegno dell’associazione ProPositivo, con il contributo di decine di cittadini. Dall’autunno, ospiterà una programmazione settimanale ricca di attività: laboratori di musica, cinema, arte e gioco, percorsi formativi, progetti Erasmus+ e iniziative sociali locali, spazi condivisi per lo studio, il lavoro e la creatività. «È un luogo dove le idee prendono forma», dicono Gian Luca Atzori, Valentina Vinci, Marco Fadda e Matteo Sechi del direttivo dell’Aps ProPositivo. «In 6 mesi l’associazione ha quasi triplicato i componenti e decine di giovani si sono mobilitati per costruire lo spazio, con una sala musica e videoludica, un’area pc con zona riunioni, un campo da basket e una piscina. Progetti che ci hanno unito e fatto crescere, a dimostrazione che i giovani possono cambiare i contesti in cui vivono e la cultura, se condivisa, può trasformarsi in azione concreta opportunità per tutti». (f. o.)

