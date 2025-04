Operativo il bus navetta per le spiagge da Pasqua al 4 maggio 

Nove giorni di bus navetta per collegare il paese alle spiagge in occasione del lungo ponte festivo tra Pasqua e il 4 maggio. Il servizio, di solito operativo da fine maggio a ottobre, viene così proposto anche dal 19 al 21 aprile, il 25 aprile e poi dal primo al quattro maggio per soddisfare, appunto, le esigenze dei numerosi turisti attesi a Villasimius. Sei le corse previste (quattro da Porto Sa Ruxi a Capo Carbonara e altre due da Capo Carbonara a Capo Boi) con orari compresi fra le 9 e le 18. Il servizio sarà gestito dalla società in house Villasimius srl con dei pullman di proprietà da trentaquattro posti. Due euro il costo del biglietto (acquistabile a bordo).

«Siamo riusciti - ha detto Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo - ad attivare alcune corse speciali in questi giorni di festa. A Villasimius ci sono già tanti turisti, soprattutto stranieri e quasi tutte le attività sono aperte. I segnali per una bella stagione ci sono tutti». Quanto al bus navetta «contiamo - ha aggiunto Cireddu - di far partire il servizio in maniera definitiva a metà maggio». Almeno dodici le corse previste nel periodo estivo con un potenziamento nei mesi di luglio e agosto. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA