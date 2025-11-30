Operativa l’ambulanza acquistata grazie alle donazioni 

È ufficialmente operativo il servizio ambulanza dell’associazione “Il Fiume dei Sorrisi Segariu-Furtei”, una realtà nata nel 2019 e sostenuta fortemente dalle due comunità. «I fondi iniziali provenivano dal Memorial Alessandro Ardu -spiegano i soci-, organizzato grazie alla collaborazione tra segariesi e furteresi. Da lì è nata la decisione di proseguire insieme in un progetto condiviso».

L’obiettivo è stato chiaro sin dall’inizio: dotare l’associazione di un’ambulanza e offrire un servizio essenziale in territori piccoli, dove la popolazione è sempre più bisognosa di assistenza accessibile e vicina.

A sostegno dell’iniziativa sono sopraggiunte numerose donazioni spontanee, la presenza di stand dedicati e il contributo del comitato di San Sebastiano. Oggi, nonostante il lungo stop imposto dalla pandemia, quel progetto è diventato realtà: Segariu dispone di un mezzo per i trasporti sanitari non urgenti quali dimissioni, visite e ricoveri programmati, gestito interamente da volontari formati sulla movimentazione dell’utente e sull’utilizzo dei presidi di sicurezza.

L’ambulanza, già impiegata durante l’emergenza Covid per la consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, è pronta con un nuovo impianto dell’ossigeno, defibrillatore, attrezzature di primo soccorso e dispositivi per il monitoraggio dei parametri vitali. I trasporti saranno garantiti senza alcun tariffario, sostenuti esclusivamente dalle offerte libere degli utenti perché, spiegano i soci, «siamo nati con questa volontà e vogliamo rimanere fedeli a tale principio. Il traguardo raggiunto segna, in realtà, un nuovo inizio: è il germoglio di una pianta che speriamo cresca rigogliosa grazie alla volontà di aiutare gli altri, un valore tutt’altro che scontato».

L’associazione è ora alla ricerca di nuovi volontari: possono aderire tutti, dai 16 anni in su, in buono stato di salute. «Il vostro aiuto è prezioso – evidenziano dal direttivo – è un gesto che dona conforto e può regalare un “fiume di sorrisi”, come il nome che racchiude le due anime dell’associazione: il fiume che unisce simbolicamente Segariu e Furtei e i sorrisi dei giovani scomparsi prematuramente, un ricordo che guiderà sempre il nostro cammino».

