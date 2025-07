Operativa la stazione mobile dei carabinieri:  maggiore sicurezza nelle zone della movida  

Un presidio mobile operativo in città nelle zone con una maggiore presenza di persone e nelle fasce orarie ritenute più a rischio. Venerdì è iniziato il servizio, per garantire più sicurezza, dei carabinieri con l’utilizzo della “stazione mobile”.

Un’iniziativa voluta dal comando provinciale dei Carabinieri dopo quanto emerso negli ultimi comitati per l’ordine e la sicurezza presieduti dal prefetto Giuseppe Castaldo. Il mezzo con il personale dell’Arma si sposterà nelle diverse zone della città dove è maggiore la presenza di turisti, nelle aree della movida e nelle fasce orarie ritenute più indicate. Ci sarà un servizio in pattuglie a piedi e uno fisso. Tra le zone già indicate ci sono Marina, Poetto, il centro storico, piazza Matteotti e piazza del Carmine. Molti cittadini hanno mostrato interesse per questo servizio. (m. v.)

