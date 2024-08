Operativa la sede delle polemiche 

Dopo anni di attese e lunghi lavori, il piano terra degli uffici della vecchia stazione ferroviaria di San Gavino è diventato la nuova sede dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, di cui il paese è capofila e di cui fanno parte anche Pabillonis , Sardara , Samassi , Serrenti e Serramanna . Le nuove scrivanie per i dipendenti dei diversi Comuni sono state posizionate. «Ci siamo riuniti in assemblea per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio», dice il presidente dell’Unione, Riccardo Sanna: «Nella nuova sede ci sono diversi uffici e la sala riservata alla giunta. I locali sono un po’ rustici ma fruibili, e finalmente i dipendenti dell'Unione dispongono di uffici dedicati, nei quali possono lavorare per il raggiungimento degli obiettivi».

Quanto si è speso

Ma non mancano le polemiche: la proprietà dell’edificio è di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e il Comune ha speso almeno 800mila euro dal proprio bilancio per ristrutturare locali di cui dispone in comodato d’uso e che dovrà restituire alle Ferrovie nel 2032 senza nessun beneficio. Il consigliere di minoranza e assessore uscente Bebo Casu rivendica la bontà della scelta: «Al netto delle tante polemiche sui soldi investiti per adeguare i numerosi ambienti del pian terreno, oggi a San Gavino c’è un’importante sede istituzionale, la cui presenza contribuirà alla rivitalizzazione di una zona del paese che ha perso centralità col trasferimento della linea ferroviaria e della stazione».

Le perplessità

Molto tiepida la reazione del sindaco Stefano Altea che per anni, da consigliere comunale, ha contestato la spesa e in campagna elettorale ha sempre parlato di una spesa inutile per un bene che dovrà essere restituito, rimarcando anche che il ruolo dell’Unione con il ritorno delle province potrebbe passare in secondo piano: «Come sostenuto in passato e ribadito nel nostro programma elettorale – conferma – è nostra intenzione rivedere completamente gli accordi con Rfi sugli immobili (strutture e tracciato) per una riqualificazione totale dell'area. Crediamo che quella parte del paese dovrà essere rivista: va spostato il baricentro attuale che è sbilanciato verso la nuova stazione. Anche sulla destinazione dei locali della vecchia stazione riteniamo che possano trovare in futuro una diversa e più vitale utilizzazione». È tuttora pendente alla Corte dei conti di Cagliari un esposto presentato nel 2022 da diversi consiglieri comunali di minoranza della precedente amministrazione, tra cui lo stesso Stefano Altea e gli attuali consiglieri di minoranza Nicola Orrù e Angela Canargiu.

Il condizionatore

Altro punto discusso è la grande unità esterna per il condizionamento dei locali, che rimane attiva 24 ore su 24: un fatto anomalo sul quale la polizia locale di San Gavino ha scritto una relazione indirizzata al sindaco.

