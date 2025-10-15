Operata a 100 anni, la forza di tzia Bissenta 

A cento anni, ha affrontato un intervento con anestesia totale e il giorno dopo è stata dimessa. Vincenza Accalai, tzia Bissenta, è una nonnina da record. Il 2 ottobre, è stata sottoposta a una colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Il direttore di Chirurgia generale, Enrico Erdas, spiega che «la signora era affetta da calcolosi della cistifellea e delle vie biliari con colangiti recidivanti. Per l’età avanzata nessuno aveva mai voluto operarla. Dopo un’accurata valutazione, è stata presa in carico dal reparto e sottoposta a procedura endoscopica per la rimozione del calcolo incuneato nella via biliare, eseguita dalla dottoressa Laura Porcedda». L’operazione «è stata superata brillantemente dalla paziente, che il giorno dopo è stata dimessa».

Forza e serenità

Madre di 14 figli, che le hanno regalato 20 nipoti e 8 pronipoti, tzia Bissenta è un esempio di forza e serenità. «È stata male, ci hanno spiegato che era necessario un intervento – spiega la figlia Ignazia Atzei – L’ultima parola, ovviamente, l’ha avuta lei. Ha accettato con tranquillità. Noi eravamo sempre lì: facevamo i turni e le davamo supporto morale. Quando ha saputo che l’anestesista aveva origini escovedesi, era contentissima. L’unica lamentela? Il semolino che le hanno servito come pasto. Appena fuori dalla sala operatoria, ha chiesto subito un fazzolettino di carta – compagno immancabile della sua quotidianità – e il suo rosario».

Tv e famiglia

Un traguardo sorprendente, che conferma la straordinaria vitalità di tzia Bissenta. Nata il 17 agosto 1925 a Zeppara, vive a Escovedu, piccola frazione di Usellus con meno di 200 abitanti, dove risiede da quando si è sposata nel 1948 con Federico Atzei. Per i suoi cento anni c’è stata una grande festa: figli, nipoti, pronipoti, l’intero paese a festeggiarla e non sono mancati i fuochi d’artificio.

Oggi la sua vita scorre tranquilla, scandita da una routine semplice. Si alza presto, fa colazione, segue una dieta sana e trascorre le giornate tra televisione e preghiera. Guarda Don Matteo e i quiz a premi, legge riviste religiose, segue la Messa in TV e non manca mai al rosario di fra Giovanni di Escovedu. La sera sta sveglia fino alle 23. I figli si alternano per assisterla. Oggi sono grati all’equipe e al medico di famiglia. Tzia Bissenta, con voce sottile, ci tiene a dire una cosa, in sardo: «Fut de fai e immui stau mellus, gràtzias a is dotoris e gràtzias a Deus», cioè: «Andava fatto e ora sto meglio, grazie ai dottori e grazie a Dio».

