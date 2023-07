Operaio vola giù dal ponteggio 

Nelle ore più calde del giorno stava lavorando su un ponteggio per montare lastre coibentate su un tetto. Forse complici anche le temperature roventi, Fabio Piras, 38 anni, di Bari Sardo, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di quattro metri, piombando a terra con violenza. Nell’impatto l’operaio di Bari Sardo ha riportato un trauma cranico e la frattura della spalla. Soccorso subito dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu di Cagliari dove, nel pomeriggio, i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico alla testa per ridurre l’ematoma cerebrale.

Il dramma

Sull’edificio in cui erano in corso i lavori, la colonnina di mercurio segnava tra i 40 e i 50 gradi. Un caldo infernale. Fabio Piras e altri operai erano impegnati nel montaggio di pannelli coibentati, un lavoro svolto parecchie volte in precedenza. L’incidente intorno a mezzogiorno, quando l’uomo è caduto nel vuoto, rimanendo immobile. È rimasto cosciente ma dolorante. I colleghi di lavoro hanno chiamato il 118. All’arrivo dei volontari Piras era sotto shock e particolarmente agitato. Alla luce della dinamica dell’incidente, la centrale 118 di Sassari ha disposto l’invio di un elicottero.

In ospedale

Echo Lima 3 è partito da Elmas e, intorno alle 13, è atterrato a Bari Sardo. Il mezzo dell’Areus è arrivato al Brotzu poco prima delle 14.30. Dopo l’intervento, l’uomo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove è costantemente monitorato. Nel cantiere di via Torino, traversa di via Tortolì, sono arrivati, oltre ai carabinieri della stazione di Bari Sardo, anche gli ispettori dello Spresal Ogliastra ai quali spetta il compito di verificare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

