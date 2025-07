Operaio vince mezzo milione 

Alla dea bendata piace passare spesso per Quartu. Dopo i due milioni vinti a febbraio, anche anche ieri qualcuno ha cambiato la propria vita grazie a un Gratta e Vinci da 5 euro.

Il fortunato scommettitore è riuscito a portarsi a casa 500mila euro, con un tagliando Doppia Sfida acquistato nella tabaccheria delle sorelle Michela e Valentina Mucelli, in via Garibaldi, nel cuore del Fuso di Cepola in pieno centro storico.

Operaio cinquantenne

A quanto trapela, il vincitore della considerevole somma è un operaio cinquantenne con famiglia, che di soldi ne aveva davvero bisogno. Come dire che questa volta la cieca fortuna, ci ha invece visto benissimo.Quartu si conferma quindi città d’oro: lo scorso febbraio una pensionata, sempre con un Gratta e vinci acquistato nella ricevitoria tra via Vico e via Trieste aveva incassato 2 milioni di euro e poco prima altre due vincite da 500mila euro erano state centrate nella tabaccheria di via Porcu.

«Siamo molto contente che i soldi siano arrivati dove davvero servivano» dice Michela Mucelli, «il cliente è entrato, ha preso il Gratta e vinci ed è tornato a casa sua. È lì che si è accorto di avere vinto ed è tornato in tabaccheria per fare controllare il tagliando e ringraziarci». Emozionato e commosso ha detto poche parole. «Ci ha detto che quella cifra gli avrebbe risolto tutti i suoi problemi economici». L’identità dell’operaio resta ovviamente top secret, «è un cliente non abituale ed è uno che non gioca spesso. Lo conosciamo, comunque è un quartese della zona, e ogni tanto compra un Gratta e Vinci. E questa volta gli è andata davvero bene».

Così ieri nella tabaccheria di via Garibaldi era un via vai continuo di persone attratte anche dal grande cartello sistemato dalle due sorelle “Qui vinti 500 mila euro”.

La maxi vincita di febbraio

Lo scorso febbraio i milioni vinti sempre con un Gratta e Vincie erano stati addirittura due. Della pensionata indicata come la fortunata non c’è mai stata traccia. Restano solo le poche notizie fornite dalla titolare della tabaccheria Anna Paola Piga: era una pensionata , di circa settant’anni, prima cliente abituale che da un po’ non si faceva vedere, quasi sicuramente non benestante e di certo non residente nel quartiere dove si trova la tabaccheria.

In questi mesi in città le voci si sono rincorse: a un certo punto si era persino dato per certo che si trattasse di una ex commerciante. Voci poi smentite e comunque mai confermate. E chissà che cosa ne avrà fatto la donna di tutti quei soldi. Se sarà rimasta in città o se sarà partita in un posto lontano.

Negli ultimi anni due vincite da 500 mila euro anche nella tabaccheria di via Porcu dove la media è di 200 Gratta e Vinci venduti al giorno. Anche in questo caso uno dei due vincitori era un operaio che il giorno dopo la vincita si era presentato nella rivendita con un vassoio di paste.

