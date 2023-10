Operaio travolto sulla 131 Dcn 

Stava lavorando al cantiere sulla strada statale 131 Dcn, nel tratto tra Nuoro e Marreri in direzione Olbia, quando una Fiat Stilo, che non lo ha visto, lo ha travolto. L’operaio di una ditta impegnata nelle ristrutturazioni stradali, dopo aver sfondato il parabrezza è stato sbalzato a terra. L’incidente ieri pomeriggio poco prima delle 14. L’uomo, che ha 32 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Francesco. L’incidente riapre la questione sicurezza sui cantieri nelle strade sarde: solo due settimane fa un sinistro simile è capitato sulla provinciale 69, vicino al lago di Baratz, in provincia di Sassari, e anche in quell’occasione un operaio intento in lavori di manutenzione era stato travolto da un’auto.

L’incidente

Erano da poco passate le 14.30, orario di rientro per tante persone dopo una mattina di lavoro, quando il conducente di una Fiat Stilo grigia che stava percorrendo la strada diretta verso Olbia, giunta al chilometro 54,6 della 131 Dcn poco prima di Marreri, non ha visto l’operaio. L’incidente è avvenuto proprio nel tratto in cui, dopo una breve galleria, iniziava un cantiere e le due corsie si restringono ad una carreggiata con una sola corsia per senso di marcia. L’auto dopo aver travolto l’uomo ha abbattuto anche alcuni cartelli stradali. Il 32 enne è caduto a terra, ed è stato subito soccorso dai suoi colleghi.

Si è pensato al peggio quando i primi soccorritori con un lenzuolo e alcuni cartoni hanno cercato di proteggerlo dalla vista degli altri automobilisti, in attesa dei medici. Da Nuoro sono arrivate tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso in codice rosso in gravi condizioni con un politrauma. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sicurezza e cantieri

Il traffico diretto verso Olbia è rimasto bloccato per oltre un’ora e mezza per consentire i soccorsi ai medici del 118 e ai vigili del fuoco. Lunghe code si sono create sino all’ingresso di Nuoro, e il traffico è andato in tilt. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio ed eventuali responsabilità. Solo poche ore prima del sinistro, proprio in quel tratto di strada della 131 Dcn ma nella carreggiata opposta diretta verso Nuoro, una squadra di operai stava tracciando le linee continue gialle che delimitano una nuova deviazione. Si valuta se questo possa aver in qualche maniera favorito l’incidente insieme al restringimento della carreggiata.

Sole poche settimane fa la situazione dei cantieri e della sicurezza stradale era stata anche al centro di un incontro nel palazzo del Governo che aveva visto attorno ad un tavolo i vertici dell’Anas, il prefetto di Nuoro e le forze dell’ordine.

