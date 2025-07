Operaio travolto  da un muletto 

Grave infortunio ieri mattina nella zona industriale di Samatzai: Federico Caria, 35 anni, operaio della Comecar, è rimasto ferito mentre manovrava un muletto all’interno di un capannone. Intorno alle 7:30, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. I primi a intervenire sono stati i colleghi, che hanno cercato di prestargli soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’uomo intrappolato sotto il muletto per poi affidarlo alle cure del personale sanitario dell’ambulanza medicalizzata supportato dall’elisoccorso. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, Caria è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato diversi traumi ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni ed è stato ricoverato in osservazione in Ortopedia : non corre pericolo di vita. Indagano i carabinieri.