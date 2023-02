Operaio travolto da un albero 

Stava lavorando in un boschetto per tagliare alcuni alberi, quando uno di questi è caduto e lo ha preso in pieno. Antonio Satta, 28 anni, operaio di Ilbono, è rimasto ferito mentre era impegnato in una campagna di Cocconato, paesello in provincia di Asti, dove si trovava da una decina di giorni. Era andato a trovare il fratello, da tempo trapiantato nella Riviera del Monferrato. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Torino. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico: oltre a diverse fratture, Satta avrebbe rimediato la recisione di una vena e per questo gli è stato indotto il coma farmacologico.

L'incidente

Antonio Satta è un poliedrico operaio con qualifica di macellaio e pizzaiolo. In paese ha lavorato per lungo tempo anche come muratore. Una decina di giorni fa, dopo aver terminato un piccolo lavoro, ha raggiunto il fratello in Piemonte. L’idea era di un breve soggiorno, ma il ragazzo non escludeva neppure di mettere radici lì se avesse trovato un buon impiego. L’incidente dei giorni scorsi ha cambiato lo scenario. Nel fine settimana Antonio Satta si sarebbe recato in campagna per aiutare il fratello. Insieme avrebbero effettuato operazioni di taglio di alcuni arbusti, ma all’improvviso uno di questi è caduto addosso al ragazzo. Il tronco gli è piombato sopra e Antonio Satta è rimasto schiacciato.

Le condizioni

L'allarme è stato subito lanciato dal fratello che era con lui. Il giovane è stato trasportato in un ospedale di Torino dove, dopo i primi accertamenti al Pronto soccorso, è stato trasferito in sala operatoria per un intervento. Oltre a diverse fratture, Antonio Satta ha subito anche lesioni agli organi interni. È monitorato nel reparto di Rianimazione e le sue condizioni sono stabili. Per stargli accanto, i familiari si sono imbarcati sul primo aereo diretto in Piemonte.