Operaio siciliano investito nella notte in viale Arbatax 

Pioveva a dirotto, martedì sera. Il conducente di un’auto che stava transitando in viale Arbatax non si è accorto che una persona stava camminando all’interno della carreggiata e l’ha investita. Un operaio siciliano, che lavora con un’impresa esterna all’Intermare di Arbatax, è rimasto ferito e in ospedale i medici l’hanno sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Gli esami strumentali hanno evidenziato il sanguinamento dall’addome e l’operazione si è rivelata inevitabile. L’incidente è accaduto a tarda sera, sotto il temporale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare, l’operaio, forse per evitare di transitare sul ciglio della strada reso impraticabile dalla pioggia, stava camminando lungo la carreggiata. L’auto, che viaggiava verso Arbatax, l’ha investito e l’operaio è rimasto agonizzante sull’asfalto. L’ha soccorso il suo investitore che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso di Lanusei. Per l’operaio si sono aperte le porte della sala operatoria e al termine dell’intervento è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. In viale Arbatax, i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Tortolì. (ro. se.)

