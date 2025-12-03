VaiOnline
Sassari.
04 dicembre 2025 alle 00:25

Operaio schiacciato dal muletto 

Il giovane, 27 anni, è stato operato. Il mezzo è stato posto sotto sequestro 

Sembrava una giornata come le altre, quella di ieri nell’impresa Tecnoeffe, che si trova sulla Buddi Buddi alla periferia della città. Una zona punteggiata da garage, diverse abitazioni, depositi e attività come quella della ditta che, alle sette del mattino, stava già iniziando a lavorare tra il capannone e l’esterno per le opere di edilizia che contraddistinguono l’azienda. Ma d’improvviso la quiete si spezza perché uno degli operai, 27 anni, rimane schiacciato dal muletto. Le urla di dolore fanno accorrere i presenti che attivano subito i soccorsi. La dinamica dell’episodio resta incerta, e non si sa ancora cosa abbia provocato l’incidente avvenuto nel piazzale, se si sia trattato di una disattenzione oppure di altro. La conseguenza è però certa, per il giovane lavoratore: un trauma da schiacciamento addominale.

I soccorsi

Infortunio piuttosto grave, come viene subito rilevato dal personale del 118 giunto sul posto, tanto che la persona viene messa in sicurezza e condotta al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Per lui la corsa è marchiata dal codice rosso, quello che desta più preoccupazioni, e quando arriva nella struttura ospedaliera il 27enne finisce ricoverato e in prognosi riservata. Le notizie sulle sue condizioni si rincorrono mentre uno dei titolari dell’attività, raggiunto al telefono, minimizza gli esiti di quanto accaduto sostenendo che il suo dipendente “non è grave”, rifiutandosi di dare informazioni sull’incidente. Eppure nel tardo pomeriggio trapela la notizia che i medici hanno deciso di operare la vittima anche se, da fonti ospedaliere, si assicura che non è in pericolo di vita. Intanto da Tecnoeffe arrivano anche gli agenti della polizia di Stato che mettono sotto sequestro il mezzo e fanno partire l’indagine disposta dalla procura della Repubblica. Assieme a loro lo Spresal e l’Ispettorato del Lavoro che dovranno dire la loro su quello che pare a tutti gli effetti un incidente sul lavoro, verificando quindi se siano state rispettate le norme sulla sicurezza. «Non si può rischiare la vita mentre si lavora», commenta la Uil Sardegna, per voce di Fulvia Murru, segretaria generale per l’isola, e Gianni Olla, segretario generale della Feneal Uil. L’organizzazione sindacale chiede più controlli e maggiore prevenzione nei cantieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

