Operaio schiacciato da una porta 

Tragedia sfiorata, sul posto di lavoro. Un grave incidente si è verificato ieri mattina nell'area industriale di Tossilo. Un operaio che eseguiva dei lavori di manutenzione è stato travolto e schiacciato da un portone scorrevole, nel settore di carico e scarico delle merci, all'interno del centro di smistamento logistico Md, legato ad una catena di supermercati in tutta l'Isola. L'operaio, Andrea Pilleri, 53 anni, originario di Villacidro, dipendente di un'impresa di manutenzione, secondo la ricostruzione fatta dai colleghi e raccolta dalle forze dell'ordine, era impegnato nella manutenzione di un portone scorrevole, nella zona di scarico e carico merci, che era uscito dai binari, urtato poco prima da un mezzo in movimento. Forse nel tentativo di rimetterlo all'interno dei binari, il portone è venuto giù, travolgendo e schiacciando l'operaio, che è stato ferito alle gambe e la schiena.

I soccorsi

L'uomo è stato prontamente soccorso dai colleghi e operatori che erano vicino alla zona dove è avvenuto l'incidente. Andrea Pilleri è stato quindi estratto dai colleghi, che hanno provveduto a chiamare il 118 e le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti del commissariato, i vigili del fuoco di Macomer e le ambulanze del 118, quindi anche un elicottero dell'Areus, che ha provveduto al ricovero dell'operaio al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, dove sarà sottoposto ad un delicato intervento. Le sue condizioni non sono gravi: l’operaio, contrariamente a quanto si pensava nell’immediatezza dell’incidente, non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato comunque importanti traumi da schiacciamento, procurandosi delle fratture al femore e in altre parti del corpo.

Fatalità

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, proprio all'interno del grande capannone di Md, che è anche il centro logistico e di smistamento regionale delle merci, verso tutti i supermercati dell'Isola.

Gli agenti del commissariato di Macomer, intervenuti sul posto in ppochi minuti, hanno subito avviato delle indagini per chiarire meglio la dinamica dell'incidente e se vi sono eventuali responsabilità. Il centro logistico Md di Tossilo è uno tra i più importanti in Italia. Dal momento dell'apertura, avvenuta circa otto anni fa, non si era mai verificato un incidente; anzi, la questione legata alla sicurezza è diventata particolarmente importante in questo capannone (ex Legler), controllata accuratamente dallo Spresal, i cui addetti ai lavori sono intervenuti assieme alle forze dell'ordine ieri mattina.

Per fortuna le condizioni dell’operaio non sono gravi come si era temuto in un primo momento. Le indagini avviate chiariranno l’accaduto.

