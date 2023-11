Operaio schiacciato da una balla di fieno, grave in ospedale  

Grave incidente sul lavoro ieri mattina. Coinvolto un operaio, bracciante agricolo, originario di Morgongiori, Lorenzo Contu, 60 anni, da tempo al lavoro in un ovile della zona. L'uomo è in prognosi riservata nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Sassari. L'incidente è avvenuto all'interno di un capannone di una nota azienda agricola di Sindia, quella dei fratelli Daga. L'operaio probabilmente ha agito senza l'utilizzo di un mezzo meccanico, (tutto è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine), stava cercando di prendere dalla pila una enorme rotoballa di fieno, per poter dare da mangiare agli animali. Una di queste si è però staccata dalla pila, travolgendo e schiacciando l'operaio che stava eseguendo l'operazione. I colleghi hanno lanciato l'allarme e hanno cercato di dare i primi soccorsi all'uomo. Per liberarlo è stato però necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Macomer, che lo hanno affidato alle cure di una unità medica del 118, quindi trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari, in codice rosso, anche se al momento del ricovero era ancora cosciente. Le sue condizioni sono apparse gravi. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, poco prima delle 10, all'interno di un capannone.

RIPRODUZIONE RISERVATA