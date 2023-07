Operaio schiacciato da un tornio 

Incidente sul lavoro all’interno di una ditta di carpenteria metallica di Macchiareddu. Un operaio è rimasto ferito mentre lavorava al tornio. Il fatto è accaduto intorno alle quindici di ieri, quando Massimo Setzu, cinquantenne di Villacidro, era impegnato a svolgere il suo consueto lavoro nell’officina della Elasto Meccanica srl.

Ancora non si conoscono le esatte cause che hanno provocato il ferimento dell’uomo, da sembrerebbe che in quel momento stava modellando al tornio un componente d’acciaio molto grosso, forse del peso di una tonnellata. Durante la lavorazione probabilmente qualcosa è andato storto. Pare che, il grosso pezzo metallico, inaspettatamente si sia sganciato dal tornio, cadendo infine sugli arti inferiori dell’operaio.

I soccorsi

Massimo Setzu è stato immediatamente soccorso dai suoi colleghi, che hanno richiesto l’intervento del 118. Per la grave dinamica dei fatti, si è reso necessario l’invio dell’elicottero del 118 che, dopo le prime cure ha trasportato il ferito, con codice rosso, nell’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Uta, per stabilire la dinamica dei fatti, coadiuvati dai colleghi dello Spresal.

In ospedale

Il ferito è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso: inizialmente gli era stato assegnato un codice rosso per lo schiacciamento delle gambe, adesso per i medici se la caverà in 40 giorni. la prognosi al termine di un intervento chirurgico alle gambe, necessario per tenere sotto controllo le arterie sottoposte allo stress per lo schiacciamento.

Setzu ha riportato anche alcune fratture sempre agli arti inferiori e un violento trauma anche al bacino. Ma già in serata è stato in grado di tranquillizzare al telefono sia i familiari, sia gli amici sia i colleghi della Elasto Meccanica.

Le indagini proseguiranno fin da subito sotto la guida della procura di Cagliari: il capannone teatro dell’incidente è stato messo sotto sequestro, i carabinieri hanno ricevuto l’incarico di sentire tutti i testimoni dell’incidente con lo scopo di accertare quanto è accaduto ieri pomeriggio nella zona industriale di Macchiareddu.

