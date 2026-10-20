Operaio schiacciato da un muletto: scagionati in due 

Assolti con formula piena, ieri in tribunale, perché il fatto non sussiste. Su Enrico Besta e Stefano Moro, dirigenti di “Ambiente Italia”, pendeva l’accusa di omicidio colposo per la morte di Gianuario Derudas, operatore schiacciato dal muletto di cui era alla guida, il 15 ottobre 2021, mentre lavorava nell’ecocentro comunale di via Ariosto.

Gli imputati, referenti dell’azienda che, in città, gestisce il servizio di igiene urbana e della raccolta dei rifiuti, erano finiti a processo, difesi dall’avvocato Massimo Pellicciotto, e per loro, nella prima discussione, la pm Erica Angioni aveva sollecitato una condanna a un anno e quattro mesi.

Il giudice Paolo Bulla aveva deciso, a quel punto, di disporre una perizia che chiarisse due punti emersi lungo il dibattimento. Nel dettaglio si trattava dell’uso delle cinture di sicurezza e della pendenza percorsa dal carrello elevatore che, secondo la magistrata, era superiore a quanto consentito dal manuale tecnico, il 21 per cento anziché il 15.

Gli esiti dell’esame del tecnico incaricato non hanno però ravvisato irregolarità e, al termine della seconda requisitoria, lo scorso settembre, il pm Paolo Piras aveva chiesto un proscioglimento con formula dubitativa per Besta e Soro mentre il legale insisteva per l’assoluzione dei suoi assistiti. Il giudice ha accolto la loro tesi.

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