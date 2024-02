Operaio rischia la mano 

Forse una distrazione o un imprevisto che ha cambiato un’operazione ripetuta altre volte, ma quello accaduto ieri mattina nel cantiere demolizioni, nell’area esterna alla centrale termoelettrica di Fiume Santo, è certo che si tratti dell’ennesimo infortunio sul lavoro. La mano di Fabio Serra, 50 anni, operaio di Ossi, è stata schiacciata da una grossa mazza durante la sostituzione di un pezzo della benna di un escavatore.

L’operaio, insieme al suo collega, erano impegnati a cambiare una delle parti della macchina operatrice e proprio mentre facevano saltare il perno, che trattiene la benna, qualcosa non ha funzionato. L’uomo ha riportato un grave trauma da schiacciamento nella mano destra con frattura esposta nel polso e e nelle dita. Immediatamente soccorso dai colleghi di lavoro, è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 che a bordo dell’ambulanza del Soccorso Sardo lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

Il cantiere

L’incidente nella zona di dismissione dei vecchi gruppi 1 e 2 della centrale Fiume Santo Spa, impianti allora alimentati a olio denso e ormai demoliti, un’area industriale al confine tra Sassari e Porto Torres, attualmente non più in capo all’azienda madre ma affidata in gestione alla committente Despe, società incaricata in passato dell’attività di decommissioning che ha commissionato i lavori di rimozione dei materiali dismessi ad un’altra ditta appaltatrice, per la quale prestava attività il 50enne di Ossi. L’operaio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale civile di Sassari con la speranza di salvargli la mano. E il tema degli incidenti sui luoghi di lavoro, particolarmente invalidanti per il lavoratore, si ripresenta come ogni anno. «Ma se ne parla solo quando accadono questi fatti, – sostiene Massimiliano Muretti, segretario Cgil Sassari - invece il tema della sicurezza, prevenzione e approccio al lavoro, sono argomenti che andrebbero trattati nelle scuole. In Italia il lavoro è considerato una semplice prestazione, invece è molto di più, perché migliora la qualità della vita e la condizione sociale delle persone». Per Muretti «l’infortunio sul lavoro non è mai una fatalità ma ci sono sempre delle precise responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA