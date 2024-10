Operaio rischia di perdere la mano 

Stava versando il premiscelato all’interno della tramoggia di una macchina intonacatrice, quando qualcosa è andato storto e il suo braccio è rimasto impigliato e trascinato all’interno dell’ingranaggio. Il grave incidente sul lavoro ieri nel primissimo pomeriggio in un cantiere edile in città. Immediato l’allarme, con i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare l’operaio. L’uomo, M. P., 40 enne di Nuoro, è stato portato di corsa in codice rosso all’ospedale San Francesco con una importante emorragia e con una mano semiamputata.

Grande paura

L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle ore 13, in un cantiere edile in viale Sandro Pertini.

L’operaio, durante l’utilizzo di una macchina intonacatrice, è rimasto ferito ad un braccio. Sul posto erano presenti anche i compagni di lavoro che sono intervenuti in un primo momento evitando il peggio e hanno fatto scattare l’allarme.

L’incidente probabilmente sarebbe stato causato da una distrazione. Praticamente immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno il comando provinciale distante solo poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente.

I soccorsi

I soccorritori hanno lavorato a lungo per disincastrare il braccio del malcapitato operaio dal macchinario, grazie anche all’ausilio di attrezzatura specializzata. Un’operazione delicata per evitare di provocare ulteriori danni all’uomo, portata avanti con una certa celerità a causa di una copiosa emorragia e quindi per permettere l’invio verso il Pronto soccorso. Operazioni che sono durate diverse decine di minuti. Il 40 enne con una grave emorragia in atto successivamente è stato consegnato al personale medico del 118 giunto sul posto e portato in codice rosso all’ospedale San Francesco per verificare le sue condizioni.

I controlli

Sul posto è giunto anche il personale dello Spresal dell’Asl per i rilievi di competenza, e verificare se all’interno del cantiere di via Pertini siano state rispettate le prescrizioni di sicurezza. L’incidente fortunatamente non ha avuto un esito tragico, e arriva proprio a due giorni dall’entrata in vigore della patente a punti anche per le imprese edili. Un nuovo strumento che punta a ridurre il numero di infortuni nei cantieri.

