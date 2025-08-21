VaiOnline
Bologna.
22 agosto 2025 alle 00:43

Operaio pakistano schiacciato dal muletto su cui manovrava 

Bologna. Travolto da un muletto durante il turno di notte. È morto così Hussain Mazammal, pakistano di 28 anni dipendente della Greenergy di Marmorta. L’incidente è avvenuto intorno all’1,30 di mercoledì notte nello stabilimento, dove il giovane manovrava per spostare dei pallet. Secondo una prima ricostruzione il muletto lo ha schiacciato, forse a causa di un freno non inserito. Ieri i colleghi e i titolari dell’azienda, che produce energia da fonti vegetali, preferivano non parlare. “Di lavoro si continua a morire e a morire è chi il lavoro lo fa”, dicono Fai Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil, ribadendo che “la sicurezza sul lavoro deve rappresentare una priorità assoluta e concreta in ogni luogo produttivo”.

