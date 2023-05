Operaio morto, quattro condanne 

Dopo quasi nove anni di udienze si è chiuso con quattro condanne il processo per la morte dell’operaio Gianfranco Pia, operaio di Samatzai caduto da un ponteggio a Nuxis la sera del 12 giugno 2009 e deceduto in ospedale a Cagliari il 22 settembre dello stesso anno, dopo tre mesi di agonia.

La condanna

Il giudice del Tribunale di Cagliari, Simone Nespoli, ha condannato a un anno e 4 mesi Giuseppe e Amerigo Cabua, 54 e 84 anni di Samatzai, il primo datore di lavoro dell’operaio deceduto, mentre ha inflitto la condanna ad un anno di reclusione a Umberto Gianluca Giganti e Umberto Stivaletta, 55 e 61 anni di Carbonia, il primo titolare della Tsi Srl e il secondo responsabile della sicurezza della società che aveva dato in appalto all’impresa dei Cabua la realizzazione di un edificio. Tutte e quattro le condanne sono con pena sospesa. Il giudice ha poi disposto anche una provvisionale di 75 mila euro alla moglie e 50 mila euro a ciascuno dei tre figli dell’operaio morto, tutti costituitisi parte civile con l’avvocato Ignazio Ballai. Si tratta di un anticipo del risarcimento che poi verrà stabilito in sede civile.

L’indagine

Tutti e quattro gli imputati erano accusati di omicidio colposo. Gianfranco Pia era dipendente dell’impresa Cabua di Giuseppe Cabua & C, impegnata nella costruzione di un edificio a Nuxis per conto della Tsi srl. Durante la stesura di una guaina catramata sul tetto – stando alla ricostruzione della Procura – sarebbe caduto, riportando gravi ferite e venendo portato d’urgenza in ospedale. Il pm nel corso dell’inchiesta ha tirato in ballo anche il più anziano dei Cabua, Amerigo, che avrebbe avuto comunque dei poteri direttivi nell’impresa edile.