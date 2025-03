Operaio morto, l’ex vigile si difende 

«Io gli avevo detto di andare via, per questo il 31 marzo ci fu anche una discussione molto tesa. Avevamo usato una piattaforma elevabile per i lavori nelle altre due facciate della casa, ma nella facciata posteriore in quella zona non si poteva utilizzare. Anche per questo dissi che non poteva più lavorare. Il trabattello era già smontato da giorni. Lui lo aveva rimontato quel giorno nella parete posteriore quando noi non eravamo in casa, credo fosse entrato saltando la rete del giardino condominiale, aprendo il cancelletto con un cacciavite». Si è difeso così, rispondendo a tutte le domande del pm Riccardo Belfiori e a quelle degli avvocati di parte civile, Francesco Lai e Piera Pittalis, Luciano Carroni, sindacalista ed ex vigile urbano, finito a processo per aver provocato «per negligenza, imprudenza e violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro», la morte di Mario Sini, 66 enne, operaio, morto mentre era impegnato nei lavori della sua abitazione. Secondo l’accusa Sini, il primo aprile del 2021, era impegnato in ristrutturazioni nell’abitazione di Carroni (difeso da Maurizio Scarparo), e mentre era sopra un trabattello, questo si ribaltò e lui cadde da un’altezza di sei metri: ricoverato in Rianimazione, perse la vita dopo giorni di agonia.

