Operaio morto in cantiere, due indagati 

Aveva il busto Baskim Bitichi perché un mese fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale. E con il busto due giorni fa è salito sul ponteggio del cantiere di via Londra, da dove è caduto morendo sul colpo. Sono tanti gli elementi da chiarire in questa vicenda: un operaio in malattia sale su un ponteggio di sabato pomeriggio. E secondo una prima versione degli amici sarebbe passato a salutarli mentre in base alla seconda ricostruzione sarebbe arrivato sino a un solaio per scattare alcune foto. Qualcuno dovrà spiegare come e perché è morto Baskim Bitichi. I primi a dovere dare spiegazioni sono i due imprenditori indagati dopo la segnalazione degli ispettori dello Spresal di Olbia al pm di turno, Daniele Rosa. Si tratta dei legali rappresentanti delle due imprese che hanno in carico il cantiere della tragedia. In questa fase, anche per la complessità delle indagini, si può parlare di iscrizioni tecniche nel registro degli indagati, in vista dell’autopsia sul corpo dell’operaio kosovaro. Le indagini sono state aperte per l’ipotesi di omicidio colposo.

Settimana nera

La morte di Baskim Bitichi ha chiuso una settimana nera per la sicurezza del lavoro in Gallura. Lunedì 19 febbraio, lo Spresal dell’Asl (ispettori del lavoro) sono intervenuti all’interno di una grossa azienda della zona industriale olbiese. Un operaio è rimasto incastrato nel nastro trasportatore degli inerti. La catena ha stritolato la mano del lavoratore che ha riportato lesioni al polso e la frattura delle dita. La macchina fortunatamente è entrata subito in autoprotezione, bloccandosi. Venerdì scorso, ad Arzachena, altro grave incidente sul lavoro: un operaio è rimasto schiacciato sotto una pressa, all’interno di una falegnameria. L’uomo ha riportato la frattura di mandibola, femore, spalla e costole. Le sue condizioni sono stazionarie, non è in pericolo di vita. Un terzo incidente si è verificato la settimana scorsa a Budoni, dove un muratore è caduto da un edificio riportando traumi e ferite. Dall’inizio dell’anno gli incidenti sul lavoro più gravi per i quali è intervenuto lo Spresal sono stati 14, due mortali mentre in altri quattro le vittime sono state ricoverate in ospedale. Il settore più colpito è quello edile.

«Intervenga il prefetto»

La Cgil Gallura ieri è intervenuta sul tema della sicurezza del lavoro con una nota del segretario confederale Danilo Deiana e di Hassan Benbouzid, responsabile Fillea. Il sindacato chiede un incontro con il prefetto di Sassari e denuncia: «Nel 2023, in Gallura, sono stati segnalati 44 infortuni sul lavoro, nei primi due mesi del 2024 si sono già verificati numerosi incidenti, dei quali due mortali e due gravi con inabilità permanente. Il tema della sicurezza in generale, e in particolare negli appalti, va affrontato in maniera seria e strutturale. I committenti devono controllare ed estendere i medesimi standard di sicurezza anche alle ditte appaltatrici».

