Operaio morto, due indagati 

Le immagini della videosorveglianza dello stabilimento della Ecosansperate, di Macchiareddu, hanno ripreso in diretta l’incidente che è costato la vita a Simone Furia Calledda, l’operaio di 42 anni di Iglesias. I carabinieri hanno consegnato i filmati al pubblico ministero Andrea Vacca: si vede distintamente Simone Furia Calledda parlare al telefonino nello spiazzo dello stabilimento, che viene travolto e ucciso dalla ruspa guidata da un collega e amico, Maurizio Boscu, 50 anni di Sant’Antioco. Boscu non si è accorto di nulla, probabilmente abbagliato dal sole, sicuro che in quel punto del piazzale non ci fosse nessuno. L’aspetto più inquietante della tragedia è che sarebbe passato più volte sul corpo di Furia Calledda. Fatale, l’ha accertato ieri l’esame necroscopico affidato dalla Procura ai medici legali, lo schiacciamento del cranio sotto il peso della ruspa.

Due indagati

Nel registro degli indagati, oltre a Boscu, anche il responsabile legale della cooperativa, Ilario Crobu, 55 anni di Cagliari. I due sono assistiti dall’avvocato Emanuele Matta. «La Ecosansperate è una cooperativa che sembra una famiglia – dichiara il legale – anche se tra i soci non ci sono vincoli di parentela. Tutti sono distrutti, provati psicologicamente, nello stabilimento di Macchiareddu: quella che era una normalissima giornata di lavoro si è trasformata in tragedia che nessuno a Uta potrà mai dimenticare. I colleghi di Simone Furia Calledda si sono resi disponibili ad aiutare in tutto e per tutto, anche dal punto di vista economico, la vedova del loro amico, per le spese più urgenti che la famiglia dovrà adesso affrontare». Il pubblico ministero ha disposto altri accertamenti tecnici, mentre il medico legale ha sessanta giorni di tempo per depositare la perizia. Il tragico incidente era avvenuto durante le prime ore della giornata lavorativa di venerdì, in un piazzale interno dello stabilimento. Il primo a lanciare l’allarme era stato l’autista del mezzo pesante, seguito dall’intervento delle ambulanze e dell’elisoccorso, ma per Simone ormai non c’era più niente da fare. Le brutte notizie corrono veloci e quella della scomparsa di Simone è piombata a Iglesias come un macigno. La moglie Silvia e i genitori non si danno pace. La città si è chiusa nel dolore per la grave perdita. Tanti i post pubblicati sui social: alcuni di incredulità, si domandano come ancora si possa morire nel posto di lavoro, altri di rassegnazione, ricordando l’amico.

I sindacati

Dopo le prese di posizione della Cgil e della Cisl, ieri sono intervenuti anche il segretario generale della Uiltrasporti Marco Verzari, il segretario generale regionale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca «Esprimiamo a nome di tutta la Uiltrasporti la nostra indignazione per l’ennesimo incidente sul lavoro che ci ha profondamente sconcertati. È inaccettabile che i lavoratori continuino a dover affrontare condizioni di lavoro insicure, senza la certezza di poter tornare dalle loro famiglie a fine giornata. I continui incidenti mortali sul lavoro rappresentano una situazione drammatica che richiede interventi immediati. Ribadiamo che troppo spesso non si tratta di semplici incidenti, ma veri e propri omicidi sul lavoro». Rincara la dose il segretario della Uilcom Sardegna Tonino Ortega: «Le tragiche morti sul lavoro di questi mesi in Sardegna e in tutto il territorio nazionale provano che siamo di fronte ad una emergenza continua, una guerra civile di cui il Governo fa finta di non accorgersi. Siamo davvero stanchi perché il dolore per l’ennesimo sacrificio di un lavoratore non viene accompagnato dall’introduzione di misure realmente efficaci e non solo di facciata».

