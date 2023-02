Operaio morto Carroni a processo 

Con un’articolata ordinanza ieri il giudice del tribunale di Nuoro, Filippo Orani, ha rigettato la richiesta di patteggiamento ad otto mesi avanzata da Luciano Carroni, sindacalista ed ex vigile urbano, accusato di aver provocato «per negligenza, imprudenza e violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro» la morte di Mario Sini, operaio di 66 anni, impegnato in alcune ristrutturazioni nella sua abitazione. Carroni aveva avanzato la richiesta con il suo difensore, l’avvocato Maurizio Scarparo, per la riemissione nei termini alla luce della riforma Cartabia. La decisione, come ha spiegato il legale, è stata dettata dalla necessità di chiudere una vicenda tragica per tutte le parti, con la consapevolezza di risolvere le questioni in altra sede.

Il giudice però ha deciso per la non ammissibilità. I primi testimoni sfileranno in aula a maggio. Per l’accusa, rappresentata dal pm Riccardo Belfiori, Carroni aveva incaricato la vittima di svolgere lavori di manutenzione nella sua abitazione nonostante Sini fosse privo di qualifica e competenze e non fosse iscritto alla Camera di commercio. Il trabatello usato per i lavori non era a norma, rovesciandosi provocò la caduta dell’operaio. I parenti di Sini sono parte civile con gli avvocati Francesco Lai e Piera Pittalis.

