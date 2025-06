Operaio morto alla Saras, imprenditrice nei guai 

Chiusa l’inchiesta sull’incidente costato la vita a Stefano Nonnis, l’operaio di 42 anni di Santadi che, il 17 agosto 2022, era caduto da un pontile della Saras di Sarroch, finendo in mare e morendo per annegamento. La pm Nicoletta Mari ha chiesto il rinvio a giudizio di Maria Gabriella Carta, 65 anni di Tortolì, amministratrice della Turismar, società per la quale lavorava l’operaio deceduto. L’udienza preliminare è stata fissata per il 10 ottobre davanti alla giudice Elisabetta Patrito.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, Stefano Nonnis, impegnato a smontare un ponteggio metallico installato nel pontile della Sarlux, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per circa due metri e cadendo in mare, annegando a causa della pesante imbragatura di sicurezza di cui era dotato che lo avrebbe trascinato a fondo. L’imprenditrice ogliastrina, titolare della società che stava eseguendo i lavori, è difesa dall’avvocato Francesco Marongiu, mentre la famiglia dell’operaio scomparso è assistita dai legali Giovanni Aste e Andrea Pisanu. Subito dopo l’incidente nel molo della raffineria, la Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, inviando per gli accertamenti gli ispettori dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che avevano ricostruito nei minimi particolari la dinamica della tragedia.

Ora l’inchiesta è chiusa e la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per l’amministratrice unica della Turismar, datore di lavoro di Stefano Nonnis. La parola a ottobre passerà al Gup che stabilirà se far celebrare il processo. (fr.pi.)

