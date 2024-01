Operaio morto al Porto canale, oggi il funerale  

Saranno celebrati oggi alle 10 nella chiesa di Sacro Cuore i funerali di Raffaele Massa, morto venerdì scorso nell’incidente al porto canale a Cagliari, mentre lavorava come tutti i giorni.

A salutare per l’ultima volta il cinquantenne, amato e benvoluto da tutti quelli che lo hanno conosciuto, ci saranno la famiglia, i parenti, gli amici e anche i colleghi che da giorni protestano per chiedere più sicurezza sul posto di lavoro.

Tantissimi in questi giorni i messaggi di cordoglio arrivati anche sul web. Tra questi il toccante pensiero della compagna di Raffaele Massa, Katiuscia Piga: «Quanto mi manchi», ha scritto la donna, «mi hai fatto vivere tanti momenti felici che non dimenticherò mai, mi hai fatto apprezzare la gioia della vita, mi trattavi come la tua Regina. Adesso mi hai lasciato un vuoto incolmabile, eri unico, mi sentivo così fortunata. Tu eri il mio gigante buono. Dimmi che è stato solo un brutto sogno».

Massa, era nato e cresciuto in città nel quartiere di Sacro Cuore, in pieno centro storico. Per qualche tempo si era trasferito in un condominio ad Assemini ma recentemente era tornato a Quartu per stare vicino alla mamma Vincenza, che ultimamente non stava molto bene.

Era proprio lui, assieme al fratello Andrea a prendersi cura della mamma che quando non l’ha visto tornare a casa come sempre, ha iniziato a piangere e disperarsi.

Era impossibile non volere bene a Raffale Massa, un ragazzo dal grande sorriso, sempre pronto ad aiutare gli altri.

