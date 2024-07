Operaio licenziato, interrogazione in Consiglio 

Ha ripreso a lavorare ieri Mattina, Stefano Sulas, l’operaio del Comune di San Giovanni Suergiu che i giorni scorsi aveva firmato la stabilizzazione dopo 29 anni di lavori socialmente utili. e meno di due anni dalla pensione.

Ma il contratto annullato dopo cinque giorni perchè non aveva mai conseguito la licenza media. Sulla vicenda i consiglieri di minoranza Erika Floris, Antonio Fanni, Eloise Carboni, Mario Cocco ed Eliano Locci hanno presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti e auspicando che il caso venga discusso in Consiglio. «Considerato il grave danno arrecato all’interessato e alla sua famiglia dall’annullamento dell’assunzione ormai programmata – si legge nell’interrogazione – Chiediamo come mai non si sia provveduto alla verifica del possesso dei requisiti dei lavoratori da stabilizzare e perché non si è provveduto alla pubblicizzazione dei requisiti da possedere per la stabilizzazione dei lavoratori lsu prima della possibilità di assumerli in modo tale da far sì che chi non ne fosse stato provvisto potesse provvedere per tempo?». La sindaca assicura che «l’interrogazione che troverà risposte nella prossima riunione del consiglio comunale».

