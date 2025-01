Operaio investito da un’auto durante i lavori notturni sulla 131 L’ipotesi: un colpo di sonno 

Tragedia sfiorata martedì notte sulla Statale 131: all’altezza di Serrenti un’auto si è schiantata contro il camioncino di una squadra di operai impegnata in lavori di manutenzione stradale. Un operaio, Edoardo Zipoli, 44 anni, è rimasto gravemente ferito: ha diverse fratture agli arti inferiori e un trauma polmonare, ed è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato trasportato dal 118 con il codice rosso. Un altro operaio e l’automobilista hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 al chilometro 31,8 in direzione Sassari. La ditta stava svolgendo per conto dell’Anas una fase preliminare di installazione della segnaletica stradale, propedeutica all’avvio dei lavori di sostituzione delle nuove barriere New Jersey sulla principale arteria dell’isola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i dovuti rilievi e accertare la dinamica dell’incidente. L’ipotesi è di una perdita di controllo da parte del conducente dell’auto, probabilmente dovuta a un colpo di sonno. Il traffico, fa sapere l’Anas, è stato interdetto in direzione Sassari unicamente per il tempo necessario all'intervento di emergenza e alla rimozione dei veicoli. I volontari del 118 da Nuraminis e Senorbì erano sul posto per i soccorsi.

L’incidente evidenzia la situazione critica della 131, ormai da anni interessata da deviazioni e cantieri.

