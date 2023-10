Operaio infedele prosciuga i bus Arst: 3000 litri di gasolio  

Aveva messo su, all’interno di una cantina nel piano interrato del condominio dove viveva, un sistema di pompaggio elettroidraulico realizzato con tubazioni ad hoc, attraverso il quale travasava il carburante rubato dagli autobus dell'Arst con taniche di plastica che poi svuotava in una cisterna di accumulo, posta nel locale adiacente. Mettendo a rischio tutta la palazzina.

Grazie a questo sistema di stoccaggio Luciano Serra, 60 anni dipendente di una ditta privata che si occupa delle pulizie degli autobus dell’Arst nel deposito di Macomer, era riuscito a impossessarsi di qualcosa come tremila litri di gasolio.

A scoprire il furto, mercoledì, i poliziotti del commissariato di Macomer, al termine di un’attività investigativa con pedinamenti e videoregistrazioni notturne. A insospettire gli agenti i movimenti di un’autovettura, che tutti i giorni passava nei medesimi orari, all’interno del deposito Arst. Gli agenti hanno deciso di agire per effettuare un controllo proprio mentre l’autovettura si accingeva ad uscire dal piazzale. Serra è apparso da subito agitato e quando gli è stato ordinato di aprire il bagagliaio, gli agenti hanno trovato riscontro ai loro sospetti: diverse taniche colme di carburante appena prelevato. Poi hanno scoperto lo stoccaggio in cantina. L’uomo è stato arrestato, per lui il gip ha disposto l’obbligo di dimora a Macomer, l’obbligo di firma e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 22 alle 6.

