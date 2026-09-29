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Macomer.
30 settembre 2026 alle 00:10

Operaio incastrato in un macchinario: soccorso in elicottero 

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Un incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di ieri, all'interno di un capannone dell'area industriale di Tossilo, dove ha sede il centro logistico alimentare di Md, uno dei più grandi e più importanti in Sardegna. Un operaio di 66 anni, originario di Nuoro, lavoratore regolare per conto di un'impresa di pulizie, è rimasto incastrato nel macchinario su cui lavorava.

Subito soccorso, l’operaio in un primo momento dava segnali di forte sofferenza. Sul posto sono arrivati subito i mezzi e il personale di soccorso, con le ambulanze. Vista la gravità del momento, è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso di Areus. L'uomo, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato quindi ricoverato all'ospedale di Nuoro, per ricevere ulteriori cure ed accertamenti sanitari più approfonditi.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi e lui non sarebbe comunque in pericolo di vita. Su quanto è avvenuto all'interno dell'importante struttura alimentare di Tossilo c'è il più assoluto riserbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia e della stazione di Macomer, che stanno svolgendo delle indagini per cercare di accertare eventuali responsabilità. Per tutto il pomeriggio sono stati sentiti gli operatori che al momento dell'incidente erano vicini alla persona rimasta coinvolta. Secondo gli addetti, l'attività lavorativa all'interno della moderna struttura logistica avviene nel rispetto di tutte le regole di sicurezza.

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